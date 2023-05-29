Социальный банковский вклад. Кто сможет его получить?

Проект закона направлен на помощь малоимущим гражданам в получении стабильного дохода по банковскому вкладу и счету — законопроект № 367060-8.

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России, Справедливой России, ЛДПР и КПРФ: депутаты ГД А.Г.Аксаков, К.М.Бахарев, О.В.Савченко, А.Н.Свистунов, О.Д.Димов, В.С.Макаров, Н.Г.Цед, И.Н.Бабич, А.А.Гетта, сенаторы Н.А.Журавлев, М.М.Ульбашев, А.Д.Артамонов.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому банки смогут открывать специальный вклад на основании договора социального банковского вклада. Открыть такой вклад сможет лицо — получатель мер социальной поддержки:

Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счет по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тысяч рублей.

Выплата процентов по договору социального банковского вклада осуществляется ежемесячно.

Размер процентной ставки по договору социального банковского вклада признается равным переменной величине, которая не может быть менее действующей на дату начисления процентов ключевой ставки Банка России, увеличенной на один процентный пункт.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что реализация предлагаемых законодательных изменений позволит создать механизм обеспечения гарантированного дохода по счетам и вкладам малообеспеченных граждан.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.