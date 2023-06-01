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Юзвак Максим
Обзор судебной практики

Налоги при расторжение договора и спор о применении кадастровой стоимости. Обзор налоговых споров

Обзор судебной практики по налогам за апрель 2023. Все самое интересное в моем видео.
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Содержание:

00:00 - Начало.

Акты судебной коллегии по экономическим спорам:

00:21 - Применение адвокатами УСН (определение от 24 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-27144).

Отказные определения судей Верховного Суда

03:03 - Соотношений новых доказательств и вновь открывшихся обстоятельств (определение от 19 апреля 2023 г. № 305-ЭС20-8962).

04:22 - Последствия расторжения договора (определение от 5 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-1333).

05:55 - Включение в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости (определение от 13 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-4512).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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