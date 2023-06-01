Налоги при расторжение договора и спор о применении кадастровой стоимости. Обзор налоговых споров

Содержание:
00:00 - Начало.
Акты судебной коллегии по экономическим спорам:
00:21 - Применение адвокатами УСН (определение от 24 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-27144).
Отказные определения судей Верховного Суда
03:03 - Соотношений новых доказательств и вновь открывшихся обстоятельств (определение от 19 апреля 2023 г. № 305-ЭС20-8962).
04:22 - Последствия расторжения договора (определение от 5 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-1333).
05:55 - Включение в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости (определение от 13 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-4512).
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