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Юзвак Максим
Законопроекты

В армию будут брать ограниченно годных и лиц с судимостью. Законопроект в Госдуме

Внесено предложение по снятию отдельных ограничений для лиц, желающих служить в армии (законопроект № 370186-8).
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В армию будут брать ограниченно годных и лиц с судимостью. Законопроект в Госдуме

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России: депутаты ГД А.В.Картаполов, А.Л.Красов.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому в период мобилизации, в период военного положения и в военное время на военную службу по контракту в ВС может быть принят гражданин (иностранный гражданин), признанный годным к военной службе, годным к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годным к военной службе, не имеющим заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Министерством обороны.

Также законопроект предусматривает, что в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС может быть также заключен со следующими гражданами:

  • имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо преступлений, предусмотренных статьями 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 275.1, 276 - 280, 281 - 281.3, 282.1 - 282.3, 360, 361 УК;

  • совершившими преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых предварительное расследование приостановлено;

  • отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 02.06.23, 11:12

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    начинать волноваться????: "годным к военной службе с незначительными ограничениями"

  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    02.06.23, 13:01

    Копирайтер

    Какая неожиданность!

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 02.06.23, 13:49

    Главный бухгалтер

    Мобилизация и вдруг... контракт

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motaev
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