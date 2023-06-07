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Обзор законопроектов

Досрочная пенсия для многодетных отцов, индексация пенсий в обзоре пенсионного права

Рассмотрим законодательные инициативы, затрагивающие права пенсионеров, внесенные на рассмотрение в мае 2023 года.
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Пенсионное право за май 2032

Индексация и пересчет пенсий работающим пенсионерам — законопроект № 350655-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации страховой пенсии работающих пенсионеров и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Одновременно с этим предлагается осуществить с 1 января 2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года.

В пояснительной записке указывается, что принятие настоящего законопроекта позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благосостояния.

Новый орган для рассмотрения пенсионных споров — законопроект № 358456-8

В ГД рассматривается законопроект, которым учреждаются специализированные комиссии по рассмотрению жалоб граждан в связи с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии, об удержаниях из указанной пенсии и о взыскании излишне выплаченных сумм страховой пенсии.

В состав указанных комиссий должны входить представители территориальных объединений (ассоциаций) организаций профессиональных союзов, территориальных представительств общественных организаций пенсионеров, прокуратуры субъекта РФ, Адвокатской палаты субъекта РФ, аппарата Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ (по одному представителю).

В пояснительной записке указывается, что пенсионные споры — одна из наиболее распространенных и вместе с тем сложных категорий споров в сфере социального обеспечения. Данные статистики свидетельствуют о стабильно высоком количестве дел названной категории, рассматриваемых судами общей юрисдикции, причем исковые требования удовлетворяются в 82 % случаев.

Досрочная пенсия для многодетных отцов — законопроект № 363750-8

В ГД рассматривается законопроект, устанавливающий условия получения досрочной пенсии многодетными отцами. Согласно законопроекту право на досрочную пенсию предоставляется:

  • женщинам и мужчинам, достигшим возраста 50 лет и 55 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет пять и более детей;

  • женщинам и мужчинам, достигшим возраста 52 года и 57 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет четверо детей;

  • женщинам и мужчинам, достигшим возраста 53 года и 58 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет трое детей.

В пояснительной записке указывается, что учитывая конституционный принцип поддержки семьи как союза женщины и мужчины, представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости.

Комментарий к налоговым событиям за май 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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