Первоочередное предоставление мест в детсадах детям медработников

Предлагается установить приоритетное предоставление мест в детсадах детям медицинских работников (Законопроект № 376144-8).

Инициатор предложения

Законопроект подготовило Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Содержание поправок

Согласно законопроекту детям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, предоставляются в первоочередном порядке места в государственных дошкольных образовательных организациях и муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что реализация данной меры поддержки положительно повлияет на процесс закрепления медицинских кадров в государственных и муниципальных медицинских организациях, что, в свою очередь, имеет стратегическое значение в условиях перехода перспективных медицинских работников в систему частного здравоохранения.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.