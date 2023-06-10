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Юзвак Максим
Законопроекты

Первоочередное предоставление мест в детсадах детям медработников

Предлагается установить приоритетное предоставление мест в детсадах детям медицинских работников.
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Первоочередное предоставление мест в детсадах детям медработников

Предлагается установить приоритетное предоставление мест в детсадах детям медицинских работников (Законопроект № 376144-8).

Инициатор предложения

Законопроект подготовило Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Содержание поправок

Согласно законопроекту детям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, предоставляются в первоочередном порядке места в государственных дошкольных образовательных организациях и муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что реализация данной меры поддержки положительно повлияет на процесс закрепления медицинских кадров в государственных и муниципальных медицинских организациях, что, в свою очередь, имеет стратегическое значение в условиях перехода перспективных медицинских работников в систему частного здравоохранения.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 2 часа назад

    А в самом этом законопроекте определение кто является этим самым медработником есть или снова отдано на откуп человеческого фактора?😂

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