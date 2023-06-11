Партия имени Жириновского

В Госдуму внесено предложение отменить запрет на использование в названиях партий фамилии и имена людей (законопроект № 377793-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, В.А.Кошелев, К.М.Панеш, С.Д.Леонов, Б.А.Чернышов, Ю.А.Напсо, И.К.Сухарев, А.Н.Свинцов, В.М.Власов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин, И.А.Кожанова.

Содержание предложения

В Госдуме рассматривается законопроект, которым предлагается отменить ограничение на использование в названии партии имени и фамилии гражданина.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что старейшая политическая партия современной России Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), основанная 13 декабря 1989 года, не имеет возможности использовать в наименовании фамилию и имя одного из ее выдающихся основателей и лидера — Владимира Вольфовича Жириновского.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.