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Законопроекты

Партия имени Жириновского

В Госдуму внесено предложение отменить запрет на использование в названиях партий фамилии и имена людей (законопроект № 377793-8).
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Партия имени Жириновского

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, В.А.Кошелев, К.М.Панеш, С.Д.Леонов, Б.А.Чернышов, Ю.А.Напсо, И.К.Сухарев, А.Н.Свинцов, В.М.Власов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин, И.А.Кожанова.

Содержание предложения

В Госдуме рассматривается законопроект, которым предлагается отменить ограничение на использование в названии партии имени и фамилии гражданина.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что старейшая политическая партия современной России Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), основанная 13 декабря 1989 года, не имеет возможности использовать в наименовании фамилию и имя одного из ее выдающихся основателей и лидера — Владимира Вольфовича Жириновского.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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