Партия имени Жириновского

Инициаторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, В.А.Кошелев, К.М.Панеш, С.Д.Леонов, Б.А.Чернышов, Ю.А.Напсо, И.К.Сухарев, А.Н.Свинцов, В.М.Власов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин, И.А.Кожанова.
Содержание предложения
В Госдуме рассматривается законопроект, которым предлагается отменить ограничение на использование в названии партии имени и фамилии гражданина.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что старейшая политическая партия современной России Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), основанная 13 декабря 1989 года, не имеет возможности использовать в наименовании фамилию и имя одного из ее выдающихся основателей и лидера — Владимира Вольфовича Жириновского.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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