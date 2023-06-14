Рассматриваются документы, на основании которых учитываются расходы от пожара (Письмо Минфина от 15 мая 2023 г. № 03-03-06/1/43813).
Налог на прибыль при пожаре. Как учесть расходы?
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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