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Юзвак Максим
Транспортный налог

Определение основного вида деятельности для получения льготы по транспортному налогу. Дело Центр Гагарина

На примере отдельного налогового спора рассматривается подход ВС к определению основного вида деятельности налогоплательщика.
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Речь пойдет о деле Центра Гагарина, в котором рассматривался вопрос о налогообложении самолетов.

Может ли к самолетам, которые эксплуатировались налогоплательщиком, применяться освобождение, предусмотренное для авиатранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов (определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 4 часа назад

    Извечная Россия со своими надуманными проблемами.

    Вывели общий знаменатель в формате заработанных денег, так и берите с них налоги в установленном порядке. Ведь как известно, просто так никто и никому денег платить не будет, если покупателю исполняемая работа, товар или услуга ему попросту не нужна. А раз платят значит в этом и есть сама потребность.

    А здесь из надуманного разбирайся, есть льготы и преференции или их нет, а сколько людей в этом процессе замешано, что вообще не производят никакой добавленной стоимости, но и при этом получающие свои далеко не маленькие з/платы, просто диву даешься.

    Да и сами чиновники, что этому дали льготу или какие то преференции, а другому попросту не дали, за то, что "рожа крива" и тем самым включив именно свой и т.н. "человеческий фактор", можно читать как "чиновничий фактор" с теми самыми возможностями именуемые как "личная заинтересованность".

    Зато в Конституции и действующих нормативах всё красиво изложено, да зачастую только на бумаге.

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Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Транспортный налог

Определение основного вида деятельности для получения льготы по транспортному налогу. Дело Центр Гагарина

На примере отдельного налогового спора рассматривается подход ВС к определению основного вида деятельности налогоплательщика.

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