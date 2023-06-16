Определение основного вида деятельности для получения льготы по транспортному налогу. Дело Центр Гагарина

Речь пойдет о деле Центра Гагарина, в котором рассматривался вопрос о налогообложении самолетов.
Может ли к самолетам, которые эксплуатировались налогоплательщиком, применяться освобождение, предусмотренное для авиатранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов (определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644).
Комментарии1
Извечная Россия со своими надуманными проблемами.
Вывели общий знаменатель в формате заработанных денег, так и берите с них налоги в установленном порядке. Ведь как известно, просто так никто и никому денег платить не будет, если покупателю исполняемая работа, товар или услуга ему попросту не нужна. А раз платят значит в этом и есть сама потребность.
А здесь из надуманного разбирайся, есть льготы и преференции или их нет, а сколько людей в этом процессе замешано, что вообще не производят никакой добавленной стоимости, но и при этом получающие свои далеко не маленькие з/платы, просто диву даешься.
Да и сами чиновники, что этому дали льготу или какие то преференции, а другому попросту не дали, за то, что "рожа крива" и тем самым включив именно свой и т.н. "человеческий фактор", можно читать как "чиновничий фактор" с теми самыми возможностями именуемые как "личная заинтересованность".
Зато в Конституции и действующих нормативах всё красиво изложено, да зачастую только на бумаге.