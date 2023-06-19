Новый вычет по НДФЛ при покупке автомобиля. Господдержка

Предлагается установить новый вычет по НДФЛ при приобретении семьями с детьми автомобиля производства РФ (Законопроект № 377357-8).
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Юзвак Максим
Продолжу тему права на страницах истории. Сегодня рассказ о реальном судебно процессе, который начался в 1899 году.
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: брокерские счета в РФ так и останутся незастрахованными, слухи о национализации иностранных компаний в России, риск попадания РФ в черный список FATF, а также ужесточение ограничений на денежные переводы в валюте.
Бухгалтеры ежедневно сталкиваются со множеством однообразных задач по бухучёту, требующих внимательности и тщательной обработки данных. Отслеживание финансовых операций, составление отчётов, обработка платежей — всё это занимает значительное время и увеличивает риск возникновения ошибок. В бизнес-среде всё больше организаций обращается к использованию чат-ботов в бухгалтерии, и в этой статье мы расскажем почему.
Предлагается установить новый вычет по НДФЛ при приобретении семьями с детьми автомобиля.
Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова заявила, что речь идет о предприятиях, которые переросли критерии малого и среднего бизнеса.
Из этого мини-курса вы узнаете:кто должен составлять путевые листы если автомобиль арендован;что нужно отражать в путевом листе;для подтверждения каких расходов нужен путевой лист.
Возможностей для самозанятых, занятых в сельхозпроизводстве, становится все больше. Их уравняли с индивидуальными предприятиями в праве на получение субсидий от государства, им становятся доступны и различные возможности для сотрудничества с организациями.
Двенадцать месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.
Компании, которые используют автотранспорт в служебных целях, должны учитывать затраты на приобретение ГСМ в составе базы по налогу на прибыль. Первичным документом, который позволяет отследить движение служебного транспорта и зафиксировать расходы на ГСМ, является путевой лист. Как правильно заполнить путевой лист, чтобы не возникли претензии у налоговиков.
У производственных предприятий реализация готовой продукции является одной из самых распространенных хозяйственных операций, которую бухгалтеру нужно отражать в учете. Очень важен правильный учет выручки от продажи готовой продукции потому, что это влияет на сумму начисленных НДС и налога на прибыль и на показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Комментарии