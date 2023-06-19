Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2022. Самые интересные письма

Письмо от 27 декабря 2022 г. № 03-04-06/128106
Выплата потерпевшему возмещения причиненного вреда иным лицом приводит к возникновению у лица, вместо которого произведена указанная выплата, дохода (экономической выгоды), полученного им в натуральной форме и подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.
Письмо от 18 ноября 2022 г. № 03-04-05/112900
В случае если право собственности на объект недвижимого имущества признано непосредственно решением суда, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества определяется с даты вступления в силу этого решения.
Из содержания представленной с обращением копии определения суда следует, что судебным органом утверждено мировое соглашение между участниками сделки о расторжении ранее заключенного договора купли-продажи нежилого помещения.
Информации о признании права собственности на нежилое помещение лица, являющегося продавцом по расторгаемому договору купли-продажи, в резолютивной части определения суда не содержится.
Минимальный предельный срок владения нежилым помещением для целей обложения налогом на доходы физических лиц исчисляется с даты государственной регистрации на него права собственности после расторжения договора купли-продажи.
Письмо от 18 октября 2022 г. № 03-11-11/100732
Полученная индивидуальным предпринимателем сумма дохода в виде возмещения ранее удержанных банком комиссий за использование сервиса системы быстрых платежей в составе доходов в целях применения ПСН не учитывается, а подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 НК.
Топ-10 Налоговых споров за 2022
Письмо от 19 августа 2022 г. № 03-04-06/81342
Уплата работодателем за работника фиксированного авансового платежа с последующим удержанием соответствующей суммы из заработной платы указанного работника не приводит к возникновению у такого работника экономической выгоды и, следовательно, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц.
Письмо от 1 июня 2022 г. № 03-04-05/51559
В случае предоставления организацией одному и тому же лицу нескольких путевок в одном налоговом периоде, освобождаться от налогообложения в соответствии с пунктом 9 статьи 217 НК может стоимость только одной путевки по выбору указанного лица.
Письмо от 4 апреля 2022 г. № 03-04-06/27560
В соответствии с законом №127-ФЗ проводится процедура реструктуризации долгов гражданина, образовавшихся до даты вынесения арбитражным судом решения о признании его банкротом.
На налоговые обязательства, возникшие у налогоплательщика после даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, мораторий, предусмотренный законом №127-ФЗ, не распространяется.
В связи с этим освобождение гражданина от уплаты текущих платежей после признания его банкротом, в том числе от уплаты налога на доходы физических лиц, удерживаемого работодателем — налоговым агентом, не предусмотрено.
Соответственно, в отношении налоговых обязательств работодатель — налоговый агент обязан исполнять свои обязанности по исчислению, удержанию и перечислению сумм налога на доходы физических лиц в бюджет в порядке, установленном главой 23 НК.
Комментарий к налоговым событиям за май 2023
Письмо от 14 апреля 2022 г. № 03-04-06/33002
В обращении указано, что в результате мошеннических действий осуществлены неправомерные сделки продажи акций (посредством подделки клиентского поручения). По факту совершения неправомерных сделок возбуждено уголовное дело.
С учетом изложенного, если акции были списаны со счета налогоплательщика неправомерно и нарушенные права налогоплательщика были восстановлены в соответствии с положениями статьи 149.3 ГК, то при исчислении суммы налога на доходы физических лиц в отношении доходов от продажи акций, приобретенных с учетом положений пункта 3 статьи 149.3 ГК, в целях пункта 17.2 статьи 217 НК непрерывное владение акциями может быть определено с момента первичного приобретения акций.
Письмо от 11 марта 2022 г. № 03-04-05/18183
В статье 219.1 НК не предусмотрено особенностей определения срока нахождения акций в собственности налогоплательщика в случае их консолидации или дробления.
Соответственно, срок нахождения акций в собственности налогоплательщика определяется в общеустановленном порядке с момента их приобретения (получения в результате реорганизации организации, консолидации или дробления иных акций).
Письмо от 16 февраля 2022 г. № 03-04-05/10736
День отказа налогоплательщика от причитающихся ему денежных средств в пользу организации, которая их выплачивает, является датой фактического получения налогоплательщиком дохода в денежной форме. При этом указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.
Письмо от 27 января 2022 г. № 03-04-05/5576
При внесении организацией-арендатором на счет физического лица — арендодателя по договору аренды имущества обеспечительного платежа, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, на дату такого внесения не возникает.
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