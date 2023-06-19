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Налоги, взносы, пошлины

Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2022. Самые интересные письма

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по НДФЛ за 2022.
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Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2022. Самые интересные письма
фото freepik.com

Письмо от 27 декабря 2022 г. № 03-04-06/128106

Выплата потерпевшему возмещения причиненного вреда иным лицом приводит к возникновению у лица, вместо которого произведена указанная выплата, дохода (экономической выгоды), полученного им в натуральной форме и подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 18 ноября 2022 г. № 03-04-05/112900

В случае если право собственности на объект недвижимого имущества признано непосредственно решением суда, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества определяется с даты вступления в силу этого решения.

Из содержания представленной с обращением копии определения суда следует, что судебным органом утверждено мировое соглашение между участниками сделки о расторжении ранее заключенного договора купли-продажи нежилого помещения.

Информации о признании права собственности на нежилое помещение лица, являющегося продавцом по расторгаемому договору купли-продажи, в резолютивной части определения суда не содержится.

Минимальный предельный срок владения нежилым помещением для целей обложения налогом на доходы физических лиц исчисляется с даты государственной регистрации на него права собственности после расторжения договора купли-продажи.

Письмо от 18 октября 2022 г. № 03-11-11/100732

Полученная индивидуальным предпринимателем сумма дохода в виде возмещения ранее удержанных банком комиссий за использование сервиса системы быстрых платежей в составе доходов в целях применения ПСН не учитывается, а подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 НК.

Топ-10 Налоговых споров за 2022

Письмо от 19 августа 2022 г. № 03-04-06/81342

Уплата работодателем за работника фиксированного авансового платежа с последующим удержанием соответствующей суммы из заработной платы указанного работника не приводит к возникновению у такого работника экономической выгоды и, следовательно, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 1 июня 2022 г. № 03-04-05/51559

В случае предоставления организацией одному и тому же лицу нескольких путевок в одном налоговом периоде, освобождаться от налогообложения в соответствии с пунктом 9 статьи 217 НК может стоимость только одной путевки по выбору указанного лица.

Письмо от 4 апреля 2022 г. № 03-04-06/27560

В соответствии с законом №127-ФЗ проводится процедура реструктуризации долгов гражданина, образовавшихся до даты вынесения арбитражным судом решения о признании его банкротом.

На налоговые обязательства, возникшие у налогоплательщика после даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, мораторий, предусмотренный законом №127-ФЗ, не распространяется.

В связи с этим освобождение гражданина от уплаты текущих платежей после признания его банкротом, в том числе от уплаты налога на доходы физических лиц, удерживаемого работодателем — налоговым агентом, не предусмотрено.

Соответственно, в отношении налоговых обязательств работодатель — налоговый агент обязан исполнять свои обязанности по исчислению, удержанию и перечислению сумм налога на доходы физических лиц в бюджет в порядке, установленном главой 23 НК.

Комментарий к налоговым событиям за май 2023

Письмо от 14 апреля 2022 г. № 03-04-06/33002

В обращении указано, что в результате мошеннических действий осуществлены неправомерные сделки продажи акций (посредством подделки клиентского поручения). По факту совершения неправомерных сделок возбуждено уголовное дело.

С учетом изложенного, если акции были списаны со счета налогоплательщика неправомерно и нарушенные права налогоплательщика были восстановлены в соответствии с положениями статьи 149.3 ГК, то при исчислении суммы налога на доходы физических лиц в отношении доходов от продажи акций, приобретенных с учетом положений пункта 3 статьи 149.3 ГК, в целях пункта 17.2 статьи 217 НК непрерывное владение акциями может быть определено с момента первичного приобретения акций.

Письмо от 11 марта 2022 г. № 03-04-05/18183

В статье 219.1 НК не предусмотрено особенностей определения срока нахождения акций в собственности налогоплательщика в случае их консолидации или дробления.

Соответственно, срок нахождения акций в собственности налогоплательщика определяется в общеустановленном порядке с момента их приобретения (получения в результате реорганизации организации, консолидации или дробления иных акций).

Письмо от 16 февраля 2022 г. № 03-04-05/10736

День отказа налогоплательщика от причитающихся ему денежных средств в пользу организации, которая их выплачивает, является датой фактического получения налогоплательщиком дохода в денежной форме. При этом указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

Письмо от 27 января 2022 г. № 03-04-05/5576

При внесении организацией-арендатором на счет физического лица — арендодателя по договору аренды имущества обеспечительного платежа, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, на дату такого внесения не возникает.

Комментарий к налоговым спорам за апрель 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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