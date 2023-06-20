Беременным предложили предоставлять парковку бесплатно в течение первого часа стоянки

Предлагается предоставить льготы по парковке беременным женщинам (Законопроект № 380005-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, Г.К.Арапов, А.В.Скрозникова, А.О.Ткачев, Г.В.Шилкин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту взимание платы за пользование платной парковкой за первый час стоянки не допускается в отношении транспортных средств, управляемых беременными женщинами, вставшим на учет в женской консультации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Беременная" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр беременных.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время беременные женщины сталкиваются с трудностями при поиске подходящего места для парковки. Они испытывают дискомфорт и опасность при необходимости переходить через переполненную парковку, которая может быть заполнена транспортом, и не иметь возможности припарковаться ближе к месту назначения. Это может привести к увеличению стресса и риску для здоровья и благополучия беременных женщин, что может повлечь негативные последствия для вынашиваемого плода ребенка.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.