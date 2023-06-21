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Законопроекты

Налог на сверхприбыль: кто будет платить и по каким ставкам

Рассматриваются параметры и особенности налога на сверхприбыль организаций.
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Налог на сверхприбыль: кто будет платить и по каким ставкам
фото freepik.com

Рассматриваются параметры и особенности налога на сверхприбыль организаций (Законопроекты № 379177-8, 379248-8).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
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