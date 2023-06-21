Налог на сверхприбыль: кто будет платить и по каким ставкам

Рассматриваются параметры и особенности налога на сверхприбыль организаций (Законопроекты № 379177-8, 379248-8).
Материалы к законопроекту
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