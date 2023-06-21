Отмена штрафа за отсутствие регистрации по месту жительства, наказание за продажу спирта. Обзор карательного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы наказания

Карательное право за май 2023

Ответственность за продажу гражданам спирта — Законопроект № 351067-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому розничная продажа физическим лицом (за исключением должностных лиц и индивидуальных предпринимателей) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, — влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции. В Пояснительной записке указывается, что ответственность физических лиц в случае реализации ими этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством об административных правонарушениях не предусмотрена.

Отмена наказание за отсутствие регистрации по месту жительства — Законопроект № 364836-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отменяется административная ответственность за проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации и за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении. В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью введения добровольного и уведомительного порядка реального места проживания граждан вместо института постоянной или временной регистрации. Так, согласно социологическим опросам около 20% граждан не имеют собственного жилья и арендуют комнату или квартиру. В 2017 году не по месту регистрации (постоянной или временной) проживало около 25% граждан в возрасте до 30 лет.

Ответственность работников за несоблюдение коллективного договора — Законопроект № 366888-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время ответственность за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению установлена статьей 5.31 КоАП РФ, предусматривающей ответственность работодателя в виде предупреждения или административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Вместе с тем коллективные договоры и соглашения содержат обязательства, добровольно принимаемые на себя как работодателями, так и работниками, в связи с чем их соблюдение должно обеспечиваться в равной степени всеми сторонами коллективных договоров и соглашений.

Повышение штрафа за заключение трудового договора с военнообязанным — Законопроект № 368355-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.

Административный штраф за пронос телефонов в колонии и изоляторы — Законопроект № 370147-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей средств мобильной связи и коммуникации и (или) комплектующих к ним, обеспечивающих их работу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. В Пояснительной записке указывается, что нелегальный оборот средств сотовой связи в исправительных учреждениях и следственных изоляторах представляет исключительную общественную опасность и впрямую влияет на состояние преступности. Помимо совершения мошенничеств, преступники используют средства мобильной связи для организации других преступлений: координации действий своих сообщников, находящихся на свободе, оказания давления на участников уголовного судопроизводства и т.д. Через лицевые счета абонентских номеров сим-карт, находящихся в пользовании «спецконтингента», происходит обращение безналичных денежных средств, за счет которых осуществляется пополнение т.н. «общака», обеспечивая финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды.

Уголовная ответственность за пронос телефонов в колонии и изоляторы — Законопроект № 370297-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому передача любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей средств мобильной связи и коммуникации и (или) комплектующих к ним, обеспечивающих их работу, совершенная лицом, подвергнутым административному наказанию за такую передачу, — наказывается штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на тот же срок. В Пояснительной записке указывается, что по оценке МВД России, значительная доля «телефонных мошенничеств» совершается лицами, содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и в следственных изоляторах. Несмотря на установленный запрет пользования средствами мобильной связи во всех учреждениях УИС, их нелегальный оборот продолжает возрастать.

Комментарий к налоговым событиям за май 2023