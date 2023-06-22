Меры социальной поддержки лиц, пострадавших в результате теракта. Новый законопроект от ЛДПР

Предлагается установить меры поддержки для пострадавших от теракта (Законопроект № 380954-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовили представители от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту пострадавшие в результате террористического акта, имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в конце 20 и начале 21 века Россия стала объектом многочисленных террористических атак. Как международных формирований, так и внутренних, сепаратистских организаций. При этом в первую очередь страдают простые люди, часто социально незащищенные.

Материалы к законопроекту

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