Парламентские партии будут оказывать бесплатную юридическую помощь

Предлагается включить политические партии в систему оказания бесплатной юридической помощи (Законопроект № 379996-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев

Содержание предложения

Согласно законопроекту уполномоченный орган парламентской партии оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что одного лишь информирования обратившихся граждан со стороны представителей политических партий о возможности реализовать свое конституционное право на бесплатную юридическую помощь недостаточно для достижения основной цели общенациональной системы оказания юридической помощи - обеспечение возможности гражданам с низкими доходами эффективно решать свои юридические проблемы.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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Партия имени Жириновского - ссылка