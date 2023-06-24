Переход на зимнее время

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от КПРФ: депутаты ГД М.Н.Матвеев, О.А.Михайлов, О.Н.Алимова.

Содержание предложения

Согласно законопроекту, в целях рационального использования светлого времени суток на территории РФ осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что отказ от перевода часов привел к существенному сокращению (от 16 до 58% в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18.00 до 23.00.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.