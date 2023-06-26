Омбудсмен по правам ветеранов и инвалидов. Новый законопроект

Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, сенаторы И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева.
Содержание предложения
В ГД рассматривается законопроект об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов.
В задачи уполномоченного будет входить:
защита прав и законных интересов инвалидов и ветеранов
осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов инвалидов и ветеранов органами власти
содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов инвалидов и ветеранов
взаимодействие с общественными организациями инвалидов и общественными организациями ветеранов
участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов и ветеранов
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что введение дополнительной защиты прав и законных интересов многочисленной категории совершеннолетних инвалидов и ветеранов в лице независимого уполномоченного повысит эффективность такой защиты, а также повысит статус инвалидов и ветеранов в обществе.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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