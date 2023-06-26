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Законопроекты

Омбудсмен по правам ветеранов и инвалидов. Новый законопроект

Предлагается учредить Уполномоченного по правам инвалидов и ветеранов (законопроект № 385071-8).
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Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, сенаторы И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов.

В задачи уполномоченного будет входить:

  • защита прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

  • осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов инвалидов и ветеранов органами власти

  • содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

  • взаимодействие с общественными организациями инвалидов и общественными организациями ветеранов

  • участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что введение дополнительной защиты прав и законных интересов многочисленной категории совершеннолетних инвалидов и ветеранов в лице независимого уполномоченного повысит эффективность такой защиты, а также повысит статус инвалидов и ветеранов в обществе.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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