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Законопроекты

Отмена ЕГЭ. Новый законопроект от ЛДПР

Предлагается отказаться от единого государственного экзамена.
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Предлагается отказаться от единого государственного экзамена (Законопроект № 386869-8).

Авторы идеи

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, С.Д.Леонов, А.Н.Диденко, В.В.Сипягин; Сенатор Российской Федерации Е.В.Афанасьева.

Содержание предложения

Согласно законопроекту предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. Единый государственный экзамен предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что с введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако в настоящее время видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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