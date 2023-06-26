Понятие цифрового рубля в Налоговом кодексе. Новый законопроект

Рассматривается понятие счета цифрового рубля, обращения взыскания на такой счет и приостановление операций по нему (Законопроект № 384598-8).
Материалы к законопроекту
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Юзвак Максим
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Рассматривается понятие счета цифрового рубля, обращения взыскания на такой счет и приостановление операций по нему.
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