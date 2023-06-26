Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Цифровой рубль

Понятие цифрового рубля в Налоговом кодексе. Новый законопроект

Рассматривается понятие счета цифрового рубля, обращения взыскания на такой счет и приостановление операций по нему.
30
Понятие цифрового рубля в Налоговом кодексе. Новый законопроект
фото freepik.com

Рассматривается понятие счета цифрового рубля, обращения взыскания на такой счет и приостановление операций по нему (Законопроект № 384598-8).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Дробление бизнеса

    Налоговые риски по агентскому договору. «Оптимизация» стоимостью 151,5 млн рублей

    Продажи и закупки через агента — это распространенная практика в бизнесе. Сам по себе этот тип договора не приносит дополнительных налоговых рисков, однако ФНС может признать использование агентской схемы для дробления бизнеса.

    Налоговые риски по агентскому договору. «Оптимизация» стоимостью 151,5 млн рублей
    13
    Логотип nlukina
    nlukina
    НДФЛ

    Депутаты предлагают отменить НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей. Новый законопроект сегодня внесут в Госдуме

    Депутаты от партии ЛДПР предложили отменить НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 000 руб. Сегодня законопроект появится в Госдуме.

    Депутаты предлагают отменить НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей. Новый законопроект сегодня внесут в Госдуме
    1
    88
    Логотип Морозова Наталия
    Морозова Наталия
    Выбор системы налогообложения

    Чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства? Продолжение

    О финансовой стороне вопроса я писала в предыдущем посте. Но есть еще одна немаловажная тема. Это уголовная ответственность. Понятно, что думать об этом не хочется, но: «Хочешь мира, готовься к войне». Сравниваем чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства.

    Чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства? Продолжение
    100
    Логотип Novakid
    Novakid
    Тайм-менеджмент

    Тайм-менеджмент для детей: как научить планированию. 5 главных советов

    Тайм-менеджмент часто ассоциируется со взрослой жизнью:  проектами, дедлайнами. Но это не совсем так: психологи и специалисты по детскому развитию рекомендуют обучать планированию с ранних лет.

    Тайм-менеджмент для детей: как научить планированию. 5 главных советов
    2
    266
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Бизнес-планирование

    Что такое SWOT-анализ, и зачем он нужен бизнесу

    SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, который заключается в оценке сильных и слабых сторон бизнеса с учетом влияния внешних факторов. Анализ заключается в построении специальной матрицы, на основании которой формируются выводы и разрабатывается план действий.

    Что такое SWOT-анализ, и зачем он нужен бизнесу
    289
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    234
    Логотип Владимир42
    Владимир42
    Интернет и IT

    Google анонсировал новые функции в Chrome для iOS и iPadOS. Что изменилось?

    Google объявил о введении серии новых возможностей для своего браузера Chrome на платформах iOS и iPadOS, включающих более продвинутую интеграцию с Картами, Календарем, Переводчиком и Объективом. Такие услуги станут доступны непосредственно в браузере, без необходимости переходить в отдельные программы.

    88
    Читать еще