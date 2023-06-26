Понятие цифрового рубля в Налоговом кодексе. Новый законопроект

Чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства? Продолжение

О финансовой стороне вопроса я писала в предыдущем посте. Но есть еще одна немаловажная тема. Это уголовная ответственность. Понятно, что думать об этом не хочется, но: «Хочешь мира, готовься к войне». Сравниваем чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства.