Защита имущества малоимущих. Новые люди против взысканий

Рассматривается предложение по защите имущества малоимущих (Законопроект № 386704-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы А.В.Демин (партия Новые люди).

Содержание предложения

Согласно законопроекту не может быть взыскано по исполнительным документам имущество, которое приобретено за счет денежных средств, предоставленных малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время судебными приставами беспрепятственно изымается имущество малоимущего гражданина, стоимостью более десяти тысяч рублей, которое было приобретено им за счет денежных средств, предоставленных на основании социального контракта в качестве меры государственной социальной помощи.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.