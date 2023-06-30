Ограничение заключения под стражу женщин и детей

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Верховным Судом.

Содержание поправок

Согласно законопроекту к несовершеннолетнему, а также к женщине, имеющей малолетнего ребенка, заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если такое лицо подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении указанных лиц, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступления средней тяжести насильственного характера.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что до настоящего времени законодательство не возлагало на суд обязанность при решении вопроса о ее избрании учитывать, связано ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, с применением насилия или угрозой его применения.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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