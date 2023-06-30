Ограничение заключения под стражу женщин и детей

Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Верховным Судом.
Содержание поправок
Согласно законопроекту к несовершеннолетнему, а также к женщине, имеющей малолетнего ребенка, заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если такое лицо подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении указанных лиц, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступления средней тяжести насильственного характера.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что до настоящего времени законодательство не возлагало на суд обязанность при решении вопроса о ее избрании учитывать, связано ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, с применением насилия или угрозой его применения.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
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