Иностранцы, воевавшие за Донбасс, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Предлагается упросить получение гражданства РФ для отдельных лиц (Законопроект № 382009-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставлять в упрощённом порядке гражданство Российской Федерации иностранным гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.