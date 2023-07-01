Порядок отказа от домашнего животного

Автор инициативы

Законопроект подготовил депутат ГД А.Е.Глазкова (КПРФ).

Содержание инициативы

Согласно законопроекту, в случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного с передачей ветеринарного паспорта или иного документа с отметками о проведенных прививках (при наличии), а при передаче породистого животного родословную (при наличии).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.