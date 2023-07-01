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Законопроекты

Порядок отказа от домашнего животного

Предлагается установить правила отказа от домашнего животного (законопроект № 390732-8).
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Порядок отказа от домашнего животного
Иллюстрация: pexels/pixabay

Автор инициативы

Законопроект подготовил депутат ГД А.Е.Глазкова (КПРФ).

Содержание инициативы

Согласно законопроекту, в случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного с передачей ветеринарного паспорта или иного документа с отметками о проведенных прививках (при наличии), а при передаче породистого животного родословную (при наличии).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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