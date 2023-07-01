Реабилитация и абилитация инвалидов

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание поправок

В ГД рассматривается законопроект, направленный на внедрение системы реабилитации и абилитации инвалидов.

Согласно законопроекту, реабилитация инвалидов — система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

Абилитация инвалидов — система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время законодательством о социальной защите инвалидов предусмотрены направления реабилитации и абилитации инвалидов, однако механизма их реализации, условий комплексного предоставления таких услуг не установлено, полномочия федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов закреплены фрагментарно.

Это приводит к тому, что инвалиды после установления инвалидности и формирования рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида и ребенка-инвалида не получают в полном объеме комплексных услуг по реабилитации и абилитации, оказание которых предусмотрено в различных законодательных и иных нормативных правовых актах.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.