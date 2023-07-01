Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Реабилитация и абилитация инвалидов

Предлагается урегулировать систему адаптации инвалидов (законопроект № 390962-8).
17
Реабилитация и абилитация инвалидов
Иллюстрация: freepik/freepik

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание поправок

В ГД рассматривается законопроект, направленный на внедрение системы реабилитации и абилитации инвалидов.

Согласно законопроекту, реабилитация инвалидов — система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

Абилитация инвалидов — система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время законодательством о социальной защите инвалидов предусмотрены направления реабилитации и абилитации инвалидов, однако механизма их реализации, условий комплексного предоставления таких услуг не установлено, полномочия федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов закреплены фрагментарно.

Это приводит к тому, что инвалиды после установления инвалидности и формирования рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида и ребенка-инвалида не получают в полном объеме комплексных услуг по реабилитации и абилитации, оказание которых предусмотрено в различных законодательных и иных нормативных правовых актах.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    ЭДО

    Сертификат ЭЦП физического лица: как сотрудникам подписывать документы в 2023 и 2024 

    Изначально переход на сертификаты физического лица и машиночитаемые доверенности планировался к 1 марта 2023 года, затем был перенесен на осень. Теперь появилась информация, что ЭЦП, выданные по старым правилам, сохранят актуальность до августа 2024 года. Расскажем, так ли это.

    Сертификат ЭЦП физического лица: как сотрудникам подписывать документы в 2023 и 2024 
    3
    288
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Сотрудничество с самозанятыми. Какие сложности могут возникнуть

    Самозанятые — особая категория исполнителей, сотрудничество с которой имеет свои нюансы. Разберем, какие сложности могут возникнуть с плательщиками НПД и как их избежать.

    Сотрудничество с самозанятыми. Какие сложности могут возникнуть
    395
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Черногория: визаран или легализация в стране? Сравниваем плюсы и минусы 

    В последние годы Черногория стала одним из привлекательных направлений для мигрантов из Российской Федерации. Возможность получения временного или постоянного резидентского статуса привлекает туристов, предпринимателей и людей, желающих найти новые перспективы в этой маленькой балканской стране.

    Черногория: визаран или легализация в стране? Сравниваем плюсы и минусы 
    180
    Логотип Над.К
    Над.К
    Индивидуальный предприниматель

    Отчетность ИП за 2 квартал (1 полугодие) 2023 год по всем системам налогообложения. Когда сдавать?

    Перечень и сроки отчетности для ИП, работающих на всех системах налогообложения за 2 квартал 2023 год.

    188
    Логотип Над.К
    Над.К
    Сроки сдачи отчетности в 2023 году

    Отчетность организаций на УСН и ЕСХН. Что сдаем за 1 квартал (1 полугодие) 2023 год

    Сроки и особенности отчетности организаций, использующих системы налогообложения УСН (упрощенную систему налогообложения) и ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) за второй квартал 2023 года.

    120
    Читать еще