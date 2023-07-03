Военнослужащие, получившие инвалидность, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение. Новый законопроект

Предлагается устранить препятствия для прохождения военнослужащими-инвалидами проф.обучения (Законопроект № 390952-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому военнослужащие — граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в порядке, продолжительностью до четырех месяцев.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.