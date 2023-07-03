День юнг России предлагают праздновать 25 мая. Новый законопроект

Инициатор предложения

Законопроект подготовило Архангельское областное Собрание депутатов.

Содержание предложения

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить новую памятную дату России: 25 мая — день юнг России.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в советское время особая рота юнг была создана в 1940 году на острове Валаам в Ладожском озере. В роту принимали мальчишек с 15-летнего возраста.

Доучиться валаамские юнги не успели. С сентября 1941 года вместе с другими моряками они участвовали в героической обороне Ленинграда. В ходе тяжелейших боев из 200 юнг в живых осталось не более десяти.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.