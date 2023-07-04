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Законопроекты

Новый порядок расчета выплат при гибели военнослужащего. Законопроект от ЛДПР

Предлагается изменить порядок расчета выплат членам семьи погибшего/умершего военнослужащего
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Предлагается изменить порядок расчета выплат членам семьи погибшего/умершего военнослужащего (Законопроект № 392228-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, С.А.Наумов; Сенатор Российской Федерации Е.В.Афанасьева.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат учитывать погибшего (умершего) военнослужащего.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что расчет ежемесячной денежной компенсации осуществляется с учетом количества членов семьи, включая погибшего (умершего) военнослужащего, тем самым уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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