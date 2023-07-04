В Госдуму внесли законопроект о звании Город-Герой СВО

Предлагается утвердить звание Города-Героя специальной военной операции (Законопроект № 393739-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, К.М.Панеш, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым устанавливается порядок присвоения звания «Город-Герой специальной военной операции». Согласно законопроекту звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе специальной военной операции, проявив при этом массовый героизм и мужество.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что нельзя забывать о вкладе защитников Отечества, их героизме и мужестве, проявленных жителями городов в зоне проведения специальной военной операции, которые также внесли весомый вклад в борьбу с нацизмом и бесчеловечными преступлениями. Присвоение указанного звания, безусловно, внесет свой вклад в сохранение военно-исторического наследия нашей Родины.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.