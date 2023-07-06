Самозанятым хотят повысить лимит доходов. Новый законопроект

Расширили индикатор риска по ККТ. Большое количество возвратов станет основанием для проверки

Если у вас есть ККТ, но в течение 60 календарных дней вы не отправляли в ФНС фискальные данные, в вашу компанию могут прийти с проверкой. Для выявления нарушений обязательных требований по ККТ налоговики используют индикатор риска, утвержденный Минфином. Сейчас этот индикатор расширили.