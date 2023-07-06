Самозанятым хотят повысить лимит доходов. Новый законопроект

Рассматривается предложение по увеличению предельного размера дохода по налогу на профессиональный доход (Законопроект № 393494-8).
Материалы к законопроекту
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Юзвак Максим
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