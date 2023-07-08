Отказ от доли в жилье, приобретенном за материнский капитал. Новый законопроект

Предлагается установить порядок отказа от доли в квартире, купленной с использованием маткапитала.

Предлагается установить порядок отказа от доли в квартире, купленной с использованием маткапитала (Законопроект № 396291-8).

Авторы предложения

Поправки подготовлены представителями от Единой России.

Депутаты Государственной Думы Т.В.Буцкая, С.В.Разворотнева, А.А.Волоцков, Е.А.Вторыгина, О.В.Гарин, И.Ю.Кастюкевич, А.Ю.Кирьянов, О.В.Коробова, Т.П.Ларионова, Е.О.Нифантьев, О.А.Матвейчев, А.П.Метелев, Ю.В.Оглоблина, Е.П.Стенякина, Е.В.Харченко; Сенатор Российской Федерации О.С.Забралова.

Содержание предложения

Согласно законопроекту допускается нотариальный отказ совершеннолетних (на дату подписания соглашения) детей и супруга лица, получившего сертификат, от наделения их долями в жилом помещении, приобретенном с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что действующей версией закона не закреплена возможность совершеннолетнего гражданина и супруга лица, получившего сертификат, отказаться от получения им доли в жилом помещении. Это противоречит нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которым граждане осуществляют свои гражданские права своей волей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.