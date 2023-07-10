Налог на сверхприбыль, цифровой рубль, споры о процентах в обзоре налоговых новостей. Обзор законопроектов

Фулфилмент для маркетплейсов: что это такое и кому подходит

Продажи товаров на маркетплейсах пользуются большой популярностью среди продавцов, так как им самим не нужно открывать интернет-магазин и привлекать аудиторию. Но часто продавцы медлят с выходом на площадки, потому что у маркетплейсов много требований к упаковке и отгрузке. Фулфилмент облегчает работу продавцов на маркетплейсе — рассказываем как.