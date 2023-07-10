Налог на сверхприбыль, цифровой рубль, споры о процентах в обзоре налоговых новостей. Обзор законопроектов

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере.
Содержание:
00:00 — Начало.
00:11 — План.
01:05 — Разовые налоги — Законопроект № 379177-8.
01:53 — Налог на сверхприбыль — Законопроект № 379248-8.
05:19 — НДС по электронным услугам в ЕАЭС — Законопроект № 388850-8.
06:20 — Освобождение от НДС операций туроператоров — Законопроект № 389988-8.
07:19 — Освобождение от НДФЛ доходов от участия в соревнованиях, конкурсах — Законопроект № 391998-8.
08:12 — Страховые взносы при наличии международного договора — Законопроект № 379441-8.
09:02 — Исключение из хищения сумм НДФЛ — Законопроект № 379442-8.
10:15 — Понятие цифрового рубля в Налоговом кодексе — Законопроект № 384598-8.
10:59 — НДС при продаже б/у автомобилей и мотоциклов — Законопроект № 377391-8.
12:42 — Освобождение от обложения процентов по вкладам — Законопроект № 388125-8.
14:31 — Имущественный вычет при приобретении автомобиля для семьи — Законопроект № 377357-8.
16:21 — Нулевой НДС для туроператоров — Законопроект № 385965-8.
18:07 — Льготы по страховым взносам для субъектов малого и среднего бизнеса на Севере — Законопроект № 377188-8.
19:37 — Исключение из облагаемых доходов грантов на инновационное развитие — Законопроект № 392264-8.
20:42 — Взыскание процентов с государства — Определения Верховного Суда от 19.06.2023 № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265.
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