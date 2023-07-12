Учет расходов по обслуживающим производствам в обзоре налоговых споров

Рассматривается практика Верховного Суда по налоговым вопросам за май 2023.
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:
Учет расходов при ошибке в квалификации (Определение от 23 мая 2023 г. № 306-ЭС22-28213).
Юзвак Максим
Бухгалтерам с хроническим панкреатитом и внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы этот препарат хорошо знаком. Подробно о препарате расскажет гастроэнтеролог клиники DocMed Ольга Евлашева.
Новая профессия тестировщик уже у многих на слуху. И мнения о ней в профессиональной среде разные. Одни говорят, что тестировщик, эта та самая волшебная специальность, которую легко может освоить любой человек, даже если он ничего не смыслит в математике, другие — что эта айтишная профессия не каждому по зубам и с ней не все так просто. Итак, что во всем этом правда? Мы попросили рассказать Василия Кирноса — старшего инженера по тестированию ПО в компании Ядро Центр Программных Разработок.
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