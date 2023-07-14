Порядок исчисления «смешанного» стажа на Крайнем Севере для женщин, претендующих на досрочную пенсию

Предлагается установить порядок расчета стажа женщин при работе на Крайнем Севере и в приравненных районах (Законопроект № 400016-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовил Государственный Совет Республики Коми.

Содержание поправок

Согласно законопроекту устанавливается единообразный подход к исчислению периодов работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. В соответствии с этим на женщин, родивших двух и более детей и достигших возраста 50 лет, распространяется норма, в соответствии с которой каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что различные подходы в вопросах учета периодов работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для досрочного назначения страховой пенсии по старости не позволяют претендовать на досрочное назначение страховой пенсии по старости женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, при наличии страхового стажа и смешанного стажа работы (когда имеется как период работы в районах Крайнего Севера, но менее 12 лет, так и период работы в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, но менее 17 лет).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.