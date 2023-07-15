Запрет на продажу алкоголя в продуктовых магазинах. Новый законопроект

Депутаты предложили запретить продажу алкоголя в обычных супермаркетах, если законопроект примут, то купить алкоголь можно будет только в специальных магазинах.

Предлагается ограничить места продажи алкоголя (Законопроект № 401976-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Д.А.Свищев, А.Н.Свистунов.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что практика реализации алкогольной продукции в спецмагазинах уже хорошо зарекомендовала себя в странах, которые в 80-90 гг. прошлого века возглавляли рейтинги ВОЗ по уровню потреблению алкоголя (Норвегия, Швеция, Дания). Успешная антиалкогольная кампания, в том числе, использование предлагаемого механизма, позволила снизить потребление алкоголя и существенно улучшить ситуацию в данном сфере.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.