Запрет на продажу алкоголя в продуктовых магазинах. Новый законопроект

Предлагается ограничить места продажи алкоголя (Законопроект № 401976-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.
Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Д.А.Свищев, А.Н.Свистунов.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что практика реализации алкогольной продукции в спецмагазинах уже хорошо зарекомендовала себя в странах, которые в 80-90 гг. прошлого века возглавляли рейтинги ВОЗ по уровню потреблению алкоголя (Норвегия, Швеция, Дания). Успешная антиалкогольная кампания, в том числе, использование предлагаемого механизма, позволила снизить потребление алкоголя и существенно улучшить ситуацию в данном сфере.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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