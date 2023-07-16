Рассматривается порядок учета по налогу налогу на прибыль расходов на доставку имущества мобилизованным (Письмо Минфина от 10 апреля 2023 г. № 03-03-06/1/31624).
Учет по налогу на прибыль расходов на доставку грузов мобилизованным
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Рассматривается порядок учета по налогу налогу на прибыль расходов на доставку имущества мобилизованным.
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