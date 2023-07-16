Учет по налогу на прибыль расходов на доставку грузов мобилизованным

Реформация баланса: бухгалтерские проводки. С подробным примером

Реформация баланса — это закрытие субсчетов к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» и закрытие счета 99 «Прибыли и убытки». Проводится один раз в год, по его завершении. Проводки по реформации – это самые последние проводки в году.