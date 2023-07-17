Рассматривается возможность применения патентной системы налогообложения при осуществлении торговли через склад (Письмо Минфина от 8 июня 2023 г. № 03-11-11/53038).
Патент при торговле со склада: нюансы
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Все организации должны вести бухгалтерский учет, даже те, которые применяют специальные режимы налогообложения. Упрощенцам все равно приходится учитывать доходы, расходы и возникающие обязательства. Однако, для некоторых компаний, находящихся на УСН действуют особые правила ведения учета.
Наконец-то собрался с силами и оплатил аккаунт в Интелинвесте. Дороговато, конечно (хотя, это кому как), но решился на этот шаг в связи с несколькими задачами и идеями.
Суть подвоха: если ваша доля в бизнесе является предметом залога, то Вы как собственник своим бизнесом больше не управляете.
Рассматривается возможность применения патентной системы налогообложения при осуществлении торговли через склад.
Очень хочется отметить прекрасную работу службы комплаенс Тинькофф, а именно ее сотрудницы Миланы С. во время проверки по 115-ФЗ.
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
При применении УСН у налогоплательщиков с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, нередко складывается ситуация, когда величина авансового платежа по единому налогу за отчетный период, оказывается менее суммы авансового платежа, исчисленного за предыдущий отчетный период.
НПД, с введения его в 2019 году, существенных изменений не претерпевал. Но ситуация в корне изменилась в 2023 году. В первой половине года на рассмотрение в ГД были внесены 2 законопроекта, смягчающие и снимающие часть ограничений на применение НПД.
В этом видео рассказываю про особенности учета у продавца и покупателя, чем отличаются курсовые и суммовые разницы, как они влияют на налоги, как определить базу по НДС, если сделка в иностранной валюте, как оформить счет-фактуру, если цена в условных единицах, а также про нюансы учета авансов и займов в иностранной валюте.
Теперь в обязательном порядке включаются в контракт условия о порядке уведомлений сторон. А также закрепили порядок определения гарантийных сроком.
Комментарии