Патент при торговле со склада: нюансы

Расчеты в иностранной валюте и условных единицах. Чем отличаются курсовые и суммовые разницы и как они влияют на налоги

В этом видео рассказываю про особенности учета у продавца и покупателя, чем отличаются курсовые и суммовые разницы, как они влияют на налоги, как определить базу по НДС, если сделка в иностранной валюте, как оформить счет-фактуру, если цена в условных единицах, а также про нюансы учета авансов и займов в иностранной валюте.