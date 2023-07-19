Защита машин инвалидов от эвакуации на спецстоянку. Новый законопроект

Предлагается установить дополнительные преимущества для водителей, имеющих инвалидность (Законопроект № 402656-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы Я.Е.Нилов (ЛДПР).

Содержание предложения

Согласно законопроекту в отношении транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид», должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, может приниматься решение только о его перемещении в ближайшее место, где данное транспортное средство не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что необходимо учитывать, что некоторые лица не могут свободно передвигаться без своего транспортного средства, в связи с чем задержание их транспортного средства может повлечь за собой и физические страдания для такой категории граждан. Особенно стоит учитывать, что особенному риску в этом случае подвергаются инвалиды-колясочники с патологией нижних конечностей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.