Направление маткапитала на инвестиционный счёт. Новый законопроект

Предлагается расширить способы использования материнского капитала (Законопроект № 406209-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев; Сенатор Российской Федерации В.Е.Деньгин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться путем безналичного перечисления указанных средств для их размещения на индивидуальном инвестиционном счете лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что семья может не нуждаться в текущем улучшении жилищных условий, или в приобретении товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, или еще может не быть потребности в оплате образовательных учреждений. В такой ситуации фактически отсутствуют иные возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала с ощутимым положительным эффектом для текущего семейного бюджета.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.