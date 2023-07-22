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Законопроекты

Признание участников Нагорно-Карабахского конфликта ветеранами боевых действий

Рассматривается предложение по расширению оснований присвоения статуса ВБД.
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Рассматривается предложение по расширению оснований присвоения статуса ВБД (Законопроект № 407081-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.В.Сипягин.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому военнослужащие, участвовавшие в период с марта 1988 года по декабрь 1991 года в боевых действиях на территории Нагорно-Карабахской автономной области, признаются ветеранами боевых действий.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что военнослужащие на территории Нагорно-Карабахской АО (г. Сумгаит) с 1988 по 1991 выполняли задачи по охране конституционных прав граждан, восстановлению мира, поддерживанию правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов в условиях чрезвычайного положения и при гражданском конфликте на территории НКАО бывшего СССР и не дали там развиться всеобщей внутренней гражданской войне.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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