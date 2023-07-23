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Юзвак Максим
Обзор законопроектов

Наказание за неподготовленных бойцов, особенности заключения под стражу. Обзор карательного права

Законодательные инициативы, связанные с наказанием граждан.
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Карательное право за июнь 2023

Уголовное наказание за направление на фронт неподготовленных бойцов – Законопроект № 376624-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому направление в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий в зону боевых действий военнослужащих, не прошедших необходимую подготовку и (или) не обеспеченных необходимой экипировкой, вооружением и (или) иными необходимыми для ведения боевых действий материальными ресурсами, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

В Пояснительной записке указывается, что эти явления не редкость, судя по обращениям граждан в Государственную Думу и сообщениям в средствах массовой информации.

Освобождение от уголовной ответственности участников СВО – Законопроект № 378326-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, уголовное дело в отношении которого приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения), призванное на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской Федерации или заключившее в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности:

а) со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы;

б) со дня увольнения с военной службы.

Ограничение заключения под стражу для женщин и несовершеннолетних – Законопроект № 381316-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому к несовершеннолетнему, а также к женщине, имеющей малолетнего ребенка, заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если такое лицо подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении указанных лиц, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступления средней тяжести насильственного характера.

В Пояснительной записке указывается, что до настоящего времени законодательство Российской Федерации не возлагало на суд обязанность при решении вопроса о ее избрании учитывать, связано ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, с применением насилия или угрозой его применения.

Отмена штрафа за тонировку боковых стекол – Законопроект № 389424-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому административная ответственность будет наступать за управление транспортным средством, на котором установлено лобовое стекло (в том числе покрытое прозрачной цветной пленкой), светопропускание которого не соответствует требованиям технического регламента.

В Пояснительной записке указывается, что штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей, а также часто на дороге это является лишним поводом для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, что является благодатной почвой для злоупотреблений со стороны органов власти.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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