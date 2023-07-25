В Госдуму внесли законопроект о возможности лишения гражданства по рождению

Предлагается расширить возможность лишения гражданства РФ (Законопроект № 407652-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовил Сенатор Российской Федерации С.П.Цеков.

Содержание поправок

Согласно законопроекту за совершение преступлений (действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, дезертирство, дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к экстремизму) лицо может быть лишено гражданства РФ, которое было получено им по рождению.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что реализация данного проекта федерального закона позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.