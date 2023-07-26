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Юзвак Максим
Законопроекты

Участники СВО смогут самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов на права

Предлагается упростить сдачу экзаменов на водительские права для участников СВО.
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Предлагается упростить сдачу экзаменов на водительские права для участников СВО (Законопроект № 403125-8).

Автор поправок

Законопроект подготовила Тамбовская областная Дума.

Содержание поправок

Согласно законопроекту допускается самостоятельная подготовка водителей на получение права на управление транспортными средствами категорий «А» и «В» в объеме соответствующих программ профессионального обучения водителей транспортных средств гражданами, участвующими в специальной военной операции.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая законодательная инициатива позволит участникам специальной военной операции оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения специальной военной операции.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

2
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 33 минуты назад

    У буржуинов этот предмет за счет обязательных знаний и навыков в счет школьной программы включен в старших классах.

    Видимо там считают, что любая идеология уже как вторична, по отношению к тому, что действительно необходимо по самой текущей жизни.😊

  • Логотип IriEro
    IriEro 11 минут назад

    Ирина

    То есть, каждый участник должен приехать домой на трофейной машине? Так?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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