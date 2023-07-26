Участники СВО смогут самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов на права

Предлагается упростить сдачу экзаменов на водительские права для участников СВО (Законопроект № 403125-8).
Автор поправок
Законопроект подготовила Тамбовская областная Дума.
Содержание поправок
Согласно законопроекту допускается самостоятельная подготовка водителей на получение права на управление транспортными средствами категорий «А» и «В» в объеме соответствующих программ профессионального обучения водителей транспортных средств гражданами, участвующими в специальной военной операции.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая законодательная инициатива позволит участникам специальной военной операции оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения специальной военной операции.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии2
У буржуинов этот предмет за счет обязательных знаний и навыков в счет школьной программы включен в старших классах.
Видимо там считают, что любая идеология уже как вторична, по отношению к тому, что действительно необходимо по самой текущей жизни.😊
Ирина
То есть, каждый участник должен приехать домой на трофейной машине? Так?