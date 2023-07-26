Участники СВО смогут самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов на права

Предлагается упростить сдачу экзаменов на водительские права для участников СВО.

Предлагается упростить сдачу экзаменов на водительские права для участников СВО (Законопроект № 403125-8).

Автор поправок

Законопроект подготовила Тамбовская областная Дума.

Содержание поправок

Согласно законопроекту допускается самостоятельная подготовка водителей на получение права на управление транспортными средствами категорий «А» и «В» в объеме соответствующих программ профессионального обучения водителей транспортных средств гражданами, участвующими в специальной военной операции.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая законодательная инициатива позволит участникам специальной военной операции оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения специальной военной операции.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.