Студентов освободят от занятий после сдачи крови

Учащимся донором предлагают дать дни отгула (Законопроект № 412077-8)

Инициатор предложения

Законопроект подготовило Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра обучающийся освобождается от посещения образовательной организации. В случае сдачи крови и ее компонентов в период каникул, в выходной или нерабочий праздничный день обучающемуся по его желанию предоставляется другой день отдыха, дата которого согласовывается с руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что молодые доноры и участники донорского движения должны иметь полные права на дополнительные меры поддержки по части отдыха после донации для восстановления здоровья и улучшения самочувствия.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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