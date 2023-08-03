Упрощение выхода на досрочную пенсию педагогов

Предлагается смягчить условия для досрочного выхода на пенсию преподавателей (Законопроект № 413905-8)

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев

Содержание предложения

Согласно законопроекту право досрочного выхода на пенсию предоставляется «лицам, не менее 25 лет осуществляющим педагогическую деятельность в общеобразовательных школах всех наименований, гимназиях, межшкольных учебно-производственных комбинатах трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся (межшкольных учебных комбинатах), школах-интернатах, детских садах, яслях-садах, садах-яслях, детских яслях, техникумах, колледжах, училищах и лицеях.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что не только выработанный стаж педагога дает основания для назначения пенсии педагогическому работнику. Стаж работы педагога в образовательных учреждениях среднего профессионального образования может быть учтен только при условии обучения в указанных учреждениях не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет. На практике получить статус среднего образовательного учреждения, в котором обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет, невозможно.

Материалы к законопроекту

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