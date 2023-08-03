Участников СВО признают социально уязвимыми гражданами

Предлагается отнести к социальному бизнесу организации, принимающие на работу участников СВО

Предлагается отнести к социальному бизнесу организации, принимающие на работу участников СВО (Законопроект № 415235-8)

Инициаторы поправок

Законопроект подготовили Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, А.В.Кутепов

Содержание поправок

Согласно законопроекту предлагается включить в категорию социально уязвимых граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни предполагают, в числе прочего, обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны СВО, смены сферы деятельности, профессии, - возможности полноценной самореализации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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