Участников СВО признают социально уязвимыми гражданами

Предлагается отнести к социальному бизнесу организации, принимающие на работу участников СВО (Законопроект № 415235-8)
Инициаторы поправок
Законопроект подготовили Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, А.В.Кутепов
Содержание поправок
Согласно законопроекту предлагается включить в категорию социально уязвимых граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни предполагают, в числе прочего, обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны СВО, смены сферы деятельности, профессии, - возможности полноценной самореализации.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
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