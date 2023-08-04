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Юзвак Максим
Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект о компенсационном озеленении при уничтожении зеленых насаждений

Предлагается установить порядок восстановления зеленых насаждений при уничтожении или повреждении зеленых насаждений.
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Предлагается установить порядок восстановления зеленых насаждений (Законопроект № 416177-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, О.Ю.Леонов, А.М.Хамитов.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке земли, где они были уничтожены, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же административном округе в двойном размере как по количеству единиц растительности, так и по площади.

Обснование

В Пояснительной записке указывается, что согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты в Российской Федерации снизилась на 4% за последние 6 лет. В 2016 году в РФ общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляла 2 354 389 гектаров, а в 2022 году уже только 2 258 464 гектаров. В отдельных субъектах РФ отмечается еще большее снижение количества зеленых насаждений. Например, в центральном федеральном округе в 2020 году насчитывалось 379 тысяч гектаров, а в 2022 году только 340 тысяч.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    В Госдуму внесли законопроект о компенсационном озеленении при уничтожении зеленых насаждений

    Предлагается установить порядок восстановления зеленых насаждений при уничтожении или повреждении зеленых насаждений.

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    Константин Чупырь
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