В Госдуму внесли законопроект о компенсационном озеленении при уничтожении зеленых насаждений

Предлагается установить порядок восстановления зеленых насаждений (Законопроект № 416177-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, О.Ю.Леонов, А.М.Хамитов.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке земли, где они были уничтожены, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же административном округе в двойном размере как по количеству единиц растительности, так и по площади.

Обснование

В Пояснительной записке указывается, что согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты в Российской Федерации снизилась на 4% за последние 6 лет. В 2016 году в РФ общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляла 2 354 389 гектаров, а в 2022 году уже только 2 258 464 гектаров. В отдельных субъектах РФ отмечается еще большее снижение количества зеленых насаждений. Например, в центральном федеральном округе в 2020 году насчитывалось 379 тысяч гектаров, а в 2022 году только 340 тысяч.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.