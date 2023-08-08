Защита информации о пациенте, легализация суррогатного материнства, льготы при донорстве. Обзоре медицинского права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права пациентов.

Медицинское право за июль 2023

Расширение возможности бесплатного нахождения родителей с ребенком в больнице — Законопроект № 395177-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому бесплатное предоставление спального места и питания при совместном нахождении одного из родителей с ребенком возможно, если его возраст не превышает 8 лет (в настоящее время установлен возраст — 4 года).

В Пояснительной записке указывается, что в большинстве случаев родители вынуждены находиться в стационаре с ребенком, не достигшим возраста 8 лет, и оплачивать с ним нахождение в больнице, потому что существующая система пребывания детей в больницах ориентирована на то, что именно родители заботятся о детях, которые в силу возраста не могут самостоятельно обратиться за помощью к медперсоналу и контролировать своевременное прохождение процедур и приём медикаментов. В 4 года ребёнок не может выполнять все это самостоятельно. Кроме этого, до достижения восьми лет ребенок не способен самостоятельно обеспечить себе комфортное психологическое состояние для выздоровления.

Защита информации о пациенте — Законопроект № 394130-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому пациент вправе запретить раскрывать и (или) предоставлять любую информацию, предусмотренную в части 1 настоящей статьи, любым лицам, кроме его лечащего врача, без его письменного или электронного согласия.

В Пояснительной записке указывается, что возможность обработки персональных данных пациента без его согласия может быть осуществлена в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг. Таким образом, неограниченный круг лиц, работающих в медицинских организациях, связанных с оказанием медицинских услуг в рамках ОМС, вправе получать весь объем информации о пациенте без его согласия и уведомления.

Обеспечение лекарствами больных спинальной мышечной атрофией за счет федерального бюджета — Законопроект № 407923-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц старше 18 лет, больных спинальной мышечной атрофией (далее — СМА), передаются федеральному органу исполнительной власти. В Пояснительной записке указывается, что СМА не включена в государственные программы льготного лекарственного обеспечения, в связи с чем право на льготное лекарственное обеспечение по факту наличия заболевания у больных со СМА, достигших 18 лет, законодательно не установлено.

Легализация суррогатного материнства — Законопроект № 410091-8.

В Государственной Думе предлагается ввести понятие суррогатного материнства, которое представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору о суррогатном материнстве, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, половые клетки использовались для оплодотворения, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям и которые состоят в браке между собой, либо одинокой женщиной, половые клетки которой использовались для оплодотворения и для которой вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям.

В Пояснительной записке указывается, что супружеские пары — граждане Российской Федерации столкнулись с ситуацией, при которой фактически под запретом оказалось использование эмбрионов из донорской половой клетки (одного из супругов), в ситуации, когда половые клетки второго супруга не могут быть использованы по медицинским показаниям.

Студентов освободят от занятий после сдачи крови — Законопроект № 412077-8.

Согласно законопроекту в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра обучающийся освобождается от посещения образовательной организации. В случае сдачи крови и ее компонентов в период каникул, в выходной или нерабочий праздничный день обучающемуся по его желанию предоставляется другой день отдыха, дата которого согласовывается с руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом.

В Пояснительной записке указывается, что молодые доноры и участники донорского движения должны иметь полные права на дополнительные меры поддержки по части отдыха после донации для восстановления здоровья и улучшения самочувствия.

Налоговые новости за июль 2023