Пенсионеров и инвалидов могут освободить от налога за дачный дом

Рассматривается предложение по освобождению от налога на имущество дачных, садовых домов (Законопроект № 397448-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.
Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов.
Содержание предложения
Законопроектом предлагается внести в статью 407 Налогового кодекса Российской Федерации изменение, позволяющие пенсионерам, инвалидам (1 и 2 группы), ветеранам боевых действий не уплачивать налог на имущество по дачному (садовому) дому, независимо от площади дома.
Обоснование предложения
В Пояснительной записке указывается, что на садовые дома (дачи), площадь которых превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства освобождение от налога не распространяется.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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