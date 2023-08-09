Пенсионеров и инвалидов могут освободить от налога за дачный дом

Рассматривается предложение по освобождению от налога на имущество дачных, садовых домов.

Рассматривается предложение по освобождению от налога на имущество дачных, садовых домов (Законопроект № 397448-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов.

Содержание предложения

Законопроектом предлагается внести в статью 407 Налогового кодекса Российской Федерации изменение, позволяющие пенсионерам, инвалидам (1 и 2 группы), ветеранам боевых действий не уплачивать налог на имущество по дачному (садовому) дому, независимо от площади дома.

Обоснование предложения

В Пояснительной записке указывается, что на садовые дома (дачи), площадь которых превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства освобождение от налога не распространяется.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.