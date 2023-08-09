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Налог на имущество физических лиц

Пенсионеров и инвалидов могут освободить от налога за дачный дом

Рассматривается предложение по освобождению от налога на имущество дачных, садовых домов.
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Рассматривается предложение по освобождению от налога на имущество дачных, садовых домов (Законопроект № 397448-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов.

Содержание предложения

Законопроектом предлагается внести в статью 407 Налогового кодекса Российской Федерации изменение, позволяющие пенсионерам, инвалидам (1 и 2 группы), ветеранам боевых действий не уплачивать налог на имущество по дачному (садовому) дому, независимо от площади дома.

Обоснование предложения

В Пояснительной записке указывается, что на садовые дома (дачи), площадь которых превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства освобождение от налога не распространяется.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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