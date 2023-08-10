Стоимость патентов для мигрантов может скоро вырасти

Рассматриваются перспективы повышения стоимости патента для мигрантов (Законопроект № 415661-8).
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Юзвак Максим
Защита товарного знака — защита собственного актива. С юридической точки зрения, бренд может рассматриваться как товарный знак, правовая охрана которого предусматривается законодательством Российской Федерации.
В связи с участившимися случаями неправомерного распространения персональных данных, а также по результатам анализа содержания скомпрометированных баз данных Роскомнадзор рекомендует операторам при организации и осуществлении деятельности по обработке персональных данных руководствоваться определенными подходами.
Арсений, 32 годика, спрашивает: «Привет! В последние 2 недели я играл в третьих Героев с двумя друзьями. Один из них всегда берет из сундуков опыт, а второй – деньги. И теперь у меня есть вопрос для твоего финансового блога: что же нужно брать – опыт или деньги? Есть ли универсальное решение, или каждый случай нужно рассматривать индивидуально?».
Делюсь интересным делом по вопросу неосвобождения гражданина-банкрота от обязательств, в условиях, когда кредит был получен в режиме онлайн.
В интернете набирает обороты спор о том, достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тысяч рублей иметь отношения, строить семью и заводить детей. Мнения разные как у мужчин, так и у их женщин. Давайте тоже обсудим. Должны ли финансы быть решающим критерием, когда выбираешь человека для отношений и семьи? Плюс опрос.
Предлагается вернуть индексацию пенсий отдельным категориям граждан.
Telegram-канал за последние 1,5 года не создал для себя только ленивый. Аудитория в Telegram растет, поэтому надо ловить момент и использовать возможности площадки для продвижения и привлечения клиентов.
Финансовый директор — важнейший человек для компании, без которого бизнес не может развиваться. Однако работа финдира не всегда совпадает с ожиданиями, которые есть у собственника. В этой заметке руководитель компании и финансовый директор на аутсорсинге поделилась мнением, чем должен заниматься финдиректор и каким его представляет собственник.
Существует три вида объектов, на которые можно получить патент. Это изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем их разница и особенности регистрации? Разберем в этой статье.
Рассматриваются перспективы повышения стоимости патента для мигрантов.
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