Прекращение обязательств участника СВО по поручительству при его гибели

Предлагается расширить возможности списания долгов участников СВО (Законопроект № 417700-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями Единой России, ЛДПР, Справедливой России, КПРФ, партии Новые люди.

Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, Н.А.Журавлев, И.Ю.Святенко, А.А.Карелин, С.А.Мартынов, И.В.Рукавишникова; Депутаты Государственной Думы Ш.В.Кара-оол, А.Ю.Кузнецова, Д.Ф.Вяткин, В.В.Гутенев, Я.Е.Нилов, В.П.Водолацкий, И.Ю.Кастюкевич, А.Л.Красов, Я.В.Лантратова, К.К.Тайсаев, А.О.Ткачев, Д.В.Саблин, Ш.Ю.Саралиев.

Содержание поправок

Согласно которому в случае гибели участника специальной военной операции или признания его инвалидом I группы его обязательства, возникшие из договора поручительства, прекращаются.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в случае смерти поручителя либо объявления его умершим обязанными по договору поручительства являются наследники поручителя, которые отвечают перед кредитором солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Данный подход при рассмотрении споров, связанных с участием военнослужащих — участников специальной военной операции в договорах поручительства, представляется несправедливым, поскольку обязательства военнослужащего — участника специальной военной операции, если он является заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, существенным образом не отличаются — и в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств.

Материалы к законопроекту

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